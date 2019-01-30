НАБУ объявило подозрение экс-руководителю «Укркосмоса» (ИНФОГРАФИКА)

Экс-руководителя «Укркосмоса» подозревают в причастности к хищению более 8 млн долл. США, фото: sat-media.net

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия «Укркосмос».

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба НАБУ.

Антикоррупционное ведомство расследует схему вывода за пределы Украины на счета кипрской компании средств на сумму более 8 млн долл. США, предназначавшихся для строительства ракеты-носителя на мощностях госпредприятия «Южмаш». В результате был сорван запуск в космос первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», который должен был стать частью Национальной спутниковой системы связи Украины. Подрядчиком этого проекта была канадская компания Macdonald, Dettwiler And Associates Corp.

Запуск спутника «Лыбидь» должен быть осуществлен с космодрома «Байконур» еще в 2011 году. Сейчас этот спутник хранится в России на предприятии «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

Экс-руководитель «Укркосмоса» стал третьим подозреваемым в этом уголовном производстве. В декабре 2018 года о подозрении сообщили бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику.

По информации следствия, экс-директор «Укркосмоса» по указанию своего внештатного советника подписал документы с требованием к Macdonald, Dettwiler And Associates Corp. перечислить 8,245 млн долларов на счет зарегистрированной в Республике Кипр компании, подконтрольной внештатному советнику. Впоследствии эти средства были использованы в его собственных интересах.

Напомним, спутника «Лыбидь» нет в плане запусков с «Байконура» на этот год.