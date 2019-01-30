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Ракурс
Во время задержания одного из участников преступления, фото — «Преступности.НЕТ»

Полиция сообщила причину двойного убийства возле суда в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2019, 17:24
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Причиной расстрела супругов из Одессы, который произошел сегодня в 15.00 возле одного из райсудов Николаева, стал долг.

В Ленинском райсуде города рассматривалось дело относительно долговых обязательств между супругами и жителем Николаева, сообщили в Национальной полиции. Долг возник еще в 2008 году. Николаевец был должен денег супружеской паре и суд сегодня принял решение в их пользу.

Но стрелок не признавал обязательств. После судебного заседания между сторонами произошел конфликт и мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов.

Убийство в Николаеве

Непосредственно на месте преступления задержали одного из фигурантов судебного разбирательства — 52-летнего жителя Николаева. Его поймал оперативник Ингульского отдела полиции, проезжавший мимо здания суда и ставший очевидцем стрельбы.

Сына стрелка поймали позже, когда в городе объявили операцию «Перехват», сообщает «Преступности.НЕТ». Он скрылся с места преступления на автомобиле Merceses Vito.

Машину задержали возле Варваровского моста на выезде из Николаева в сторону Одессы. Информацию об этом подтвердил первый замначальника областной полиции Иван Выговский.

Задержание одного из преступников в Николаеве, фото — «Преступности.НЕТ»

Полиция открыла уголовное производство по п. 1, 5, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Задержание одного из преступников в Николаеве, фото — «Преступности.НЕТ»

Источник: Ракурс


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