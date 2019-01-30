Компания Samsung начала производство флешек для смартфонов на 1 ТБ (ФОТО)

Самсунг. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n117500-kompaniya-samsung-nachala-proizvodstvo-fleshek-dlya-smartfonov-na-1-tb-foto.html

Racurs.ua

Samsung (Самсунг) на своем заводе в корейском Пхентхек начала производство флешек для смартфонов и планшетов объемом 1 терабайт.

Корейцы считают, что флешки eUFS емкостью 1 ТБ сыграют важную роль для мобильных устройств следующего поколения. Об этом сообщается на сайте «Самсунга».

Как сообщил вице-президент по маркетингу Samsung Чел Чой, флешка будет называться Samsung 1 ТБ eUFS 2.1. Для терабайтного объема конструкторы использовали 16 слоев 512-гигабитных чипов V-NAND. Скорость записи на флешку достаточно высокая — 1 тыс. МБ/с. Это позволит скопировать видео размером 5 Гб всего за 5 секунд. Кроме того, юзеры смогут записать на флешку 260 видеороликов по 10 мин. каждый в 4К формате.

Напомним, смартфон Galaxy S10 от корейской компании Samsung получит специальное хранилище для криптовалют. Разработано специальное приложение для продажи и обмена криптовалют, хранение цифровых валют и ключей шифрования.