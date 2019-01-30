У дверей суда в Николаеве из карабина расстреляли супругов (ФОТО)

Расстрел у дверей суда в Николаеве, фото — Николаевские новости

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У дверей в помещение Ленинского районного суда Николаева в полдень 30 января произошла стрельба, в результате которой убили женщину, сообщает «Судебная власть».

Чрезвычайное событие произошло примерно в 15.00. Другого пострадавшего с места происшествия забрала скорая.

Стрелявшего в людей задержала полиция. Сейчас в помещении суда работает следственно-оперативная группа.

Неизвестный выстрелил в супругов из охотничьего карабина «Сайга». Оружие осталось на месте преступления.

Местные издания сообщили, что мужчина также скончался по дороге в больницу, а убийца имел сообщника, котрому удалось бежать.

В Николаеве объявлен план «Перехват». Разыскивается микроавтобус «Мерседес Вито», на котором скрылся подозреваемый.

По словам очевидцев, они слышали не менее пяти выстрелов, после которых женщина сразу упала и не подавала признаков жизни, а мужчина получил ранение в живот.