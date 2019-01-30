Выборы-2019: Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты

Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Владимира Зеленского, Игоря Смешко и Инну Богословскую, фото: 112.ua

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Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты Украины.

Ими стали шоумен Владимир Зеленский, бывший глава СБУ Игорь Смешко и депутат Верховной Рады предыдущих созывов Инна Богословская. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Зеленского выдвинула партия «Слуга народа», Смешко и Богословская — самовыдвиженцы.

Таким образом, количество кандидатов в президенты уже достигло 26 человек. В этом перечне еще отсутствует действующий президент Петра Порошенко, который вчера объявил о намерении выдвигаться на второй срок.

Также сегодня документы в ЦИК подал еще один политик — вице-премьер-министр времен президентства Виктора Ющенко, беспартийный самовыдвиженец Роман Бессмертный. В 2015 году Бессмертный был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

О поддержке Бессмертного на учредительном собрании 26 января объявила партия «Движение +380».

Напомним, необходимую сумму залога — 2,5 млн грн, Богословская вчера принесла в ЦИК наличными в большом полиэтиленовом пакете. Этот момент попал на видео.