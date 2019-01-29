Миллионы в полиэтиленовом пакетике: Богословская принесла денежный залог в ЦИК (ВИДЕО)

Богословская принесла денежный залог в ЦИК. Фото: 5 канал

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Инна Богословская принесла в ЦИК денежный залог для регистрации кандидатом в президенты.

Богословская не смогла выбрать лучшего варианта упаковки 2,5 млн грн, чем полиэтиленовый пакет. Видео с доставкой денежного залога политик обнародовала у себя на странице в Instagram.

Напомним, Богословская в пятницу, 25 января, подала документы на регистрацию кандидатом в президенты в ЦИК. Экс-парламентарий планирует баллотироваться на высший пост в государстве как самовыдвиженец.

На протяжении своей карьеры Богословская сменила около четырех политических партий, в 2012 году она была избрана в парламент по списку Партии регионов.

Напомним, на данный момент ЦИК уже зарегистрировал 22 кандидата в президенты, 14 из них являются представителями политических сил, восемь — самовыдвиженцами. Действующий президент Украины Петр Порошенко еще не подал документы в ЦИК.

Регистрация кандидатов в президенты продлится до 4 февраля, 9 февраля будет обнародован окончательный список кандидатов. Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.