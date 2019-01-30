Полярный вихрь в США: температура упала до экстремальных 50 мороза (ФОТО, ВИДЕО)

Полярный вихрь в США: температура упала до экстремальных 50 мороза

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Полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов. Холодный фронт также ударил по Канаде.

В штатах, расположенных в районе Великих озер, температура снизилась до -50°C впервые за последние 25 лет, сообщает Weather Channel. Полярный вихрь — метеорологическое явление, которое создается внезапным «взрывом» теплого воздуха в Арктике.

По информации Euronews, в прошлом месяце над Северным полюсом произошло «внезапное стратосферное потепление» (разрушение полярного вихря), когда обычно холодная температура быстро выросла, благодаря воздуху, который течет с юга.

Более 80 млн человек, или четверть населения США, попадают в зону влияния полярного вихря. Экстремальное похолодание также сопровождается сильными снегопадами.

Во многих американских штатах, в частности в Чикаго, временно приостановили обучение в школах, закрыты административные здания, отменены почти 2 тыс. международных и внутренних авиарейсов. Кроме этого, власти открыли убежища для людей.

Напомним, сегодня сообщалось, что зимний шторм «Габриэль» принес в Европу перебои со светом, закрытие школ и отмены авиарейсов. В результате сильных снегопадов, порывов ветра и осложнения погодных условий во Франции без электроэнергии остались более 40 тыс. домов.