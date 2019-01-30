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Снежный шторм «Габриэль» принес в Европу перебои со светом, закрытие школ и отмены авиарейсов / Фото: Facebook, Severe Weather Europe, Neve Appennino

Снежный шторм «Габриэль» в Европе вызвал перебои со светом, закрытие школ и отмены авиарейсов (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2019, 15:01
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Зимний шторм «Габриэль» шагает по Европе. В результате сильных снегопадов, порывов ветра и осложнения погодных условий во Франции без электроэнергии остались более 40 тыс. домов.

В некоторых французских регионах максимальная скорость ветра достигала 110 км/ч. Из-за непогоды возникли проблемы с авиа- и автомобильным сообщением, пишет Gismeteo со ссылкой на Francetvinfo.

В шести департаментах Франции 30 января объявили «оранжевое» предупреждение о снегопадах и гололеде.

В то же время сильные снегопады и заморозки пришли в Британию. В некоторых регионах страны власти временно закрыли школы. Также синоптики прогнозируют рекордное для Британии снижение температуры до 10 градусов мороза. В стране объявлено «желтое» предупреждение. Ожидается, что вскоре снежный шторм направится в сторону Германии, пишет Daily Mail.

Фото: Британия

Фото: Австрия

Фото: Финляндия

Фото: Румыния

Фото: Чехия

Напомним, в январе адская жара пришла в Австралию. В последний раз небывалая жара фиксировалась на юге страны в 2009 году. Тогда в городе Мельбурн, штат Виктория, столбики термометров показывали 46,4° тепла.


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