Насиров попытался оспорить открытие дела против освободивших его судей в Конституционном суде

Насиров хотел оспорить открытие дела против судей в Конституционном суде. Фото: 2000

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Роман Насиров подал в Конституционный суд жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро, которое открыло уголовное производство в отношении судей Окружного административного суда Киева.

Кандидат в президенты просил суд рассмотреть конституционность статьи 375 (принятие судьями заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины, заявив, что понятие «неправосудное решение» является оценочным и может использоваться для давления на судей, сообщает ZN.UA.

Отметим, что указанное уголовное производство открыли сотрудники НАБУ в отношении судей Окружного админсуда Киева. Детективы подозревали судей в вынесении заведомо неправосудного решения в «газовом деле Онищенко», в котором фигурировал Насиров.

В тоже время в КСУ отметили, что не являются надлежащим субъектом представления и оставили жалобу Насирова без рассмотрения.

Напомним, что в марте 2017 года детективы НАБУ расследовали дело против Александра Онищенка. Насирова подозревали в предоставлении незаконной отсрочки по оплате ренты компаниям, задействованным в коррупционной схеме. Предполагаемые действия Насирова нанесли государству ущерб в размере 2 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Кабмин обжаловал в суде восстановление в должности председателя ГФС Насирова.