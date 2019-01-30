Насиров попытался оспорить открытие дела против освободивших его судей в Конституционном суде

Насиров попытался оспорить открытие дела против освободивших его судей в Конституционном судеhttps://racurs.ua/n117489-nasirov-hotel-osporit-otkrytie-dela-protiv-sudey-v-konstitucionnom-sude.htmlRacurs.ua
Роман Насиров подал в Конституционный суд жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро, которое открыло уголовное производство в отношении судей Окружного административного суда Киева.
Кандидат в президенты просил суд рассмотреть конституционность статьи 375 (принятие судьями заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины, заявив, что понятие «неправосудное решение» является оценочным и может использоваться для давления на судей, сообщает ZN.UA.
Отметим, что указанное уголовное производство открыли сотрудники НАБУ в отношении судей Окружного админсуда Киева. Детективы подозревали судей в вынесении заведомо неправосудного решения в «газовом деле Онищенко», в котором фигурировал Насиров.
В тоже время в КСУ отметили, что не являются надлежащим субъектом представления и оставили жалобу Насирова без рассмотрения.
Напомним, что в марте 2017 года детективы НАБУ расследовали дело против Александра Онищенка. Насирова подозревали в предоставлении незаконной отсрочки по оплате ренты компаниям, задействованным в коррупционной схеме. Предполагаемые действия Насирова нанесли государству ущерб в размере 2 млрд долл.
Ранее сообщалось, что Кабмин обжаловал в суде восстановление в должности председателя ГФС Насирова.