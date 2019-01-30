Шоу должно продолжаться: собиратель давосских шапок Шевченко решил ими торговать

Шевченко и его синие шапки из Давоса, фото — Фейсбук

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Продолжается трагикомическая история с синими шапками, которые во время промоакции в Давосе набрал кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко. Экс-министр экологии и природных ресурсов сегодня рассказал о том, что сделает с избытком головных уборов.

Пять шапок, которые Шевченко привез с экономического форума в Давосе, продадут на благотворительном аукционе, чтобы собрать деньги на лечение детей, сообщил кандидат в президенты 30 января во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Сейчас мы решаем, на какой из проектов потратить деньги. Это будет проект, связанный с лечением детей», — сказал Игорь Шевченко журналистам.

Он также ответил на вопрос о том, что сделал с остальными шапками. Одну он подарил своей преподавательнице из университета, другую — народному депутату Светлане Залищук, третья, по словам кандидата в президенты, «поехала в другую страну».

Напомним, что Игоря Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе чуть не арестовали за то, что он набрал сразу шесть бесплатных шапок во время рекламной промоакции. Шевченко ходил за шапками дважды и подробно описал ситуацию в Фейсбук, подписав фото словами «Давосские трофеи». При этом политик подчеркнул, что брал шапки ради друзей.

После этой истории политик пытается использовать изображения халявных синих шапок в своей предвыборной агитации, обыгрывая их в социальных сетях.

Бывший министр экологии и природных ресурсов стал первым политиком, которого ЦИК зарегистрировал кандидатом на президентских выборах 2019 года.