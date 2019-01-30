Корь в Украине. Фото: Life.ru

https://racurs.ua/n117487-koru-v-ukraine-v-etom-godu-zabolelo-12-tys-lic-no-minzdrav-ne-budet-obyavlyat-epidemiu-suprun.html

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Корью с начала 2019 года заболели 12 тыс. лиц в Украине. Несмотря на то, что болезнь массово кладет украинцев на больничные койки, Министерство здравоохранения не видит смысла объявлять эпидемию.

В большинстве случаев больные — люди, которые не вакцинировались против кори. Об этом 30 января после заседания правительства журналистам заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает «Укринформ».

«Мы не будем объявлять эпидемию», — заявила Супрун.

По ее словам, люди болеют корью в двух случаях: уклонение от вакцинации и случаи вакцинации некачественными вакцинами, которые закупили еще до начала сотрудничества с UNICEF.

Исполняющий обязанности министра призвала украинцев вакцинироваться. Добавила, что вакцин в Украине хватает — в регионах есть примерно 1 млн 100 тыс. доз. На складах Минздрава хранятся дополнительно 400 тыс. вакцин.

Напомним, в Одесской области корью заболели 62 жителя села Шевченково. Почти все больные — дети. Люди, у которых предварительно диагностировали корь, не вакцинировались за религиозные убеждения.