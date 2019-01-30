Наводнения и песчаные бури внезапно обрушились на Саудовскую Аравию / Фото: Twitter

https://racurs.ua/n117486-navodneniya-i-peschanye-buri-vnezapno-obrushilis-na-saudovskuu-araviu-foto.html

Racurs.ua

Наводнения в Саудовской Аравии в течение этой недели наблюдаются в северных и западных регионах страны. За несколько последних дней сотрудники Гражданской обороны спасли более 100 человек.

Наводнения пришла в регион в результате сильных дождей, которые продолжались в период с 27 по 29 января, сообщает Floodlist. Операции по спасению пострадавших проводились в районах Табук, Яуф, Медина и Мекка. В пострадавших регионах закрыты школы.

Один человек погиб в Медине, еще около 30-ти были эвакуированы, поскольку вода повредила их дома.

В то же время в Эр-Рияде и Джидде наблюдались сильные порывы ветра и песчаные бури.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что наводнения и оползни опустошили остров Сулавеси в результате сильных ливней. Жертвами стихии в центральной индонезийской провинции стали 30 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.