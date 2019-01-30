Кроме США, направить военные корабли в Черное море может и Бундсвер, фото — DW

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Германия готова направить свои военные корабли в Черное море для сдерживания российской агрессии.

Об этом стало известно во время визита в ФРГ делегации Министерства обороны Украины во главе с замминистра по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко, сообщила 30 января пресс-служба ведомства.

В частности, украинские чиновники встретились с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

«Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море», — о таких шагах заявили немецкие чиновники.

Кроме того, Берлин будет добиваться освобождения украинских моряков, плененных в Керченском проливе, и всесторонне поддерживать реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

Итоги встреч будут использованы для подготовки военно-политического диалога на уровне министров обороны Украины и ФРГ во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая сегодня начала работу.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Черное море вошел десантный корабль военно-морских сил США Fort McHenry. Впоследствии в январе через Босфор проследовал и эсминец Donald Cook.