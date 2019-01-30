В Пентагоне предупредили об усилении напряжения в Черном и Азовском морях

Российский корабль в Черном море. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n117470-v-pentagone-predupredili-ob-usilenii-napryajeniya-v-chernom-i-azovskom-moryah.html

Racurs.ua

Ситуация в Черном и Азовском морях будет усугубляться, будет расти напряжение в отношениях Украины и России.

Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины. Москва таким образом планирует помешать Киеву интегрироваться в ЕС и сблизиться с НАТО. Об этом говорится в отчете американской разведки в отношении основных угроз, стоящих перед миром, 30 января сообщает «Громадське».

В Пентагоне считают, что агрессия России против Украины на Азове свидетельствует о том, что Москва готова к действиям, которые могут ограничить свободу навигации Украины в регионе. Своими действиями РФ хочет усилить давление на власти Украины накануне выборов.

При этом американская разведка считает, что масштабное нападение РФ на Украину есть «операционно возможным, но не достоверным в 2019 году».

Как известно, 25 ноября 2018 года российские военнослужащие обстреляли и захватили корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали 24 украинских военнослужащих. Сейчас их содержат в пенитенциарных учреждениях Москвы.

Напомним, 16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24-м украинцам до 24−26 апреля 2019 года. Адвокаты будут подавать апелляции. Украина подчеркивает, что все моряки являются военнопленными, поэтому их нельзя содержать в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ответил, что вопрос обмена украинских моряков будут рассматривать после завершения уголовного дела.