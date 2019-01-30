НАПК распределило средства для финансирования политических партий в предвыборный период (СПИСОК)

Больше всего бюджетного финансирования получат "Народный фронт" и БПП

https://racurs.ua/n117469-napk-raspredelilo-sredstva-dlya-finansirovaniya-politicheskih-partiy-v-predvybornyy-period-spisok.html

Racurs.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности политических партий в I квартале 2019 года.

Больше всего бюджетного финансирования получат лидеры парламентских выборов 2014 года — «Народный фронт» и БПП, сообщила 30 января пресс-служба НАПК.

Всего в списке НАПК шесть парламентских партий, а именно:

«Народный фронт» — 36,4 млн грн;

Партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» — 35,8 млн грн;

«Оппозиционный блок» — 15,5 млн грн;

Радикальная партия Олега Ляшко — 12,2 млн грн;

«Батькивщина» — 9,3 млн грн;

Объединение «Самопомощь» — 18,0 млн грн.

Кроме этого, «Самопомощь» дополнительно получит 14,1 млн грн благодаря соблюдению гендерного принципа в ее партийных списках (присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке).

Право на финансирование получают партии, которые на парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей и прошли в Раду. Изменения в закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» предусматривают, что после следующих парламентских выборов из госбюджета будут финансироваться партии, получившие не менее 2% голосов избирателей.

Всего в 2019 году на финансирование политических партий в Украине предполагается потратить 565,7 млн грн. Национальное агентство в начале каждого квартала перечисляет средства из госбюджета на отдельные счета партий. В 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий выделили 513,7 млн грн.

Напомним, что по состоянию на 26 января только пятеро кандидатов в президенты Украины открыли избирательные фонды.