Деньги на выборы президента: в КИУ сообщили, сколько кандидатов открыли избирательные фонды (ДОКУМЕНТ)

Агитация без открытого избирательного фонда является нарушением закона

https://racurs.ua/n117310-dengi-na-vybory-prezidenta-v-kiu-soobschili-skolko-kandidatov-otkryli-izbiratelnye-fondy.html

Racurs.ua

Только пятеро кандидатов в президенты Украины открыли избирательные фонды, хотя по состоянию на 26 января ЦИК зарегистрировал уже 20 участников избирательной гонки.

Такую информацию обнародовал 26 января Комитет избирателей Украины (КИУ). Он получил от ЦИК ответ на информационный запрос.

Банковские счета избирательных фондов открыли Игорь Шевченко (дата открытия — 15 января), Андрей Садовый (14 января), Анатолий Гриценко (17 января), Виталий Скоцик (21 января) и Валентин Наливайченко (21 января).

Открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Об этом говорится в ч. 2. ст. 37 закона «О выборах президента Украины». Именно из фонда осуществляется финансирование агитации кандидата.

В КИУ утверждают, что часть кандидатов до сих пор не сформировала избирательные фонды, но уже ведет активную агитацию. В организации считают это существенным нарушением избирательного законодательства.

В пятницу, 25 января ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты — лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, нардепа из фракции БПП Аркадия Корнацкого, члена партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова, лидера партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Александра Мороза.

Сегодня Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты от политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».