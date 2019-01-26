На усыпальнице Роксоланы в Турции убрали надпись о ее «российском происхождении»https://racurs.ua/n117309-na-usypalnice-roksolany-v-turcii-ubrali-nadpis-o-ee-rossiyskom-proishojdenii.htmlRacurs.ua
После ходатайства посольства Украины в Турции из текстового объяснения для туристов возле мечети Сулеймание в Стамбуле власти города изъяли фразу о российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы.
Об этом Турцию попросила Украина, сообщило посольство Украины в Турции в Фейсбук. Теперь на табличке есть надпись о том, что Роксолана родилась в украинском Рогатине.
«Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы на ее усыпальнице в мечети Сулеймание», — сообщили в посольстве.
Имя и точное место рождения Роксоланы неизвестны, но в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I. После принятия ислама она получила имя Гюррем и стала матерью султана Селима II.
Предполагают также, что Александра Гавриловна Лисовская была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области Украины). По другой версии, она родом из Чемеровец (Хмельницкая область). Считается, что девушка в 15-летнем возрасте попала в плен во время одного из набегов крымских татар и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману.