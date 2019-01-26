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Ракурс
Мечеть Сулаймание в Стамбуле, фото — Фейсбук посольства Украины в Турции

На усыпальнице Роксоланы в Турции убрали надпись о ее «российском происхождении»

26 янв 2019, 15:56
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После ходатайства посольства Украины в Турции из текстового объяснения для туристов возле мечети Сулеймание в Стамбуле власти города изъяли фразу о российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы.

Об этом Турцию попросила Украина, сообщило посольство Украины в Турции в Фейсбук. Теперь на табличке есть надпись о том, что Роксолана родилась в украинском Рогатине.

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы на ее усыпальнице в мечети Сулеймание», — сообщили в посольстве.

Имя и точное место рождения Роксоланы неизвестны, но в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I. После принятия ислама она получила имя Гюррем и стала матерью султана Селима II.

Предполагают также, что Александра Гавриловна Лисовская была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области Украины). По другой версии, она родом из Чемеровец (Хмельницкая область). Считается, что девушка в 15-летнем возрасте попала в плен во время одного из набегов крымских татар и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману.

Источник: Ракурс


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