Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины (ФОТО)

Надежда Савченко. Фото: Надежда Савченко в Facebook

https://racurs.ua/n117306-nadejdu-savchenko-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-ukrainy-foto.html

Racurs.ua

Надежда Савченко выдвинута кандидатом в президенты от политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Политика, которую правоохранители подозревают в попытке совершить теракты в Киеве, поддержала инициативная группа из представителей политической силы. За выдвижение Савченко в президенты они проголосовали 26 января в киевском отеле «Украина». Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» на своей странице в Facebook.

Решение по Савченко было принято единогласно. На заседании отмечалось, что кандидат планирует изменить политическую систему конституционным путем. На фотографиях видно, что в заседании принимали участие преимущественно люди старшего возраста.

Как известно, украинские правоохранители обвиняют Савченко в намерениях вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном осуществить теракты в центре Киева с целью свержения власти. 8 марта Рубана задержали на линии разграничения на Донбассе с большим арсеналом оружия.

В начале декабря Савченко начала сухую голодовку с требованием получить возможность подать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а также осуществить иные мероприятия, необходимые для участия в президентских выборах 2019 года. Впоследствии она заявила о намерении прекратить голодовку с 13 декабря. Впоследствии Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха после недельного сухого голодания.

Напомним, 21 января на съезде Радикальной партии в президенты выдвинули Олега Ляшко. В свою очередь партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в главы государства артиста Владимира Зеленского.