Еще шесть кандидатов в президенты Украины зарегистрированы в ЦИК (СПИСОК)

Кандидаты в президенты Украины. Фото: EPA

https://racurs.ua/n117284-esche-shest-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy-zaregistrirovany-v-cik-spisok.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о том, что зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил пресс-центр ЦИК.

Решение о регистрации этих шестерых кандидатов приняли сегодня, 25 января.

ЦИК зарегистрировал таких кандидатов:

лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко;

нардепа из фракции БПП Аркадия Корнацкого;

члена партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула;

лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко;

лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова;

лидера партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Александра Мороза.

Сегодня позже ЦИК рассмотрит документы, поданные кандидатом от «Социалистической партии Украины» Ильей Кивой. У членов ЦИК есть вопросы к символике этой партии.

Таким образом, по состоянию на 16.00 25 января, ЦИК зарегистрировал всего 19 кандидатов в президенты Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.