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Кандидаты в президенты Украины. Фото: EPA
Еще шесть кандидатов в президенты Украины зарегистрированы в ЦИК (СПИСОК)https://racurs.ua/n117284-esche-shest-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy-zaregistrirovany-v-cik-spisok.htmlRacurs.ua
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о том, что зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил пресс-центр ЦИК.
Решение о регистрации этих шестерых кандидатов приняли сегодня, 25 января.
ЦИК зарегистрировал таких кандидатов:
- лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко;
- нардепа из фракции БПП Аркадия Корнацкого;
- члена партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула;
- лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко;
- лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова;
- лидера партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Александра Мороза.
Сегодня позже ЦИК рассмотрит документы, поданные кандидатом от «Социалистической партии Украины» Ильей Кивой. У членов ЦИК есть вопросы к символике этой партии.
Таким образом, по состоянию на 16.00 25 января, ЦИК зарегистрировал всего 19 кандидатов в президенты Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.