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Ракурс
Кандидаты в президенты Украины. Фото: EPA

Еще шесть кандидатов в президенты Украины зарегистрированы в ЦИК (СПИСОК)

25 янв 2019, 17:26
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о том, что зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил пресс-центр ЦИК.

Решение о регистрации этих шестерых кандидатов приняли сегодня, 25 января.

ЦИК зарегистрировал таких кандидатов:

  • лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко;
  • нардепа из фракции БПП Аркадия Корнацкого;
  • члена партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула;
  • лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко;
  • лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова;
  • лидера партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Александра Мороза.

Сегодня позже ЦИК рассмотрит документы, поданные кандидатом от «Социалистической партии Украины» Ильей Кивой. У членов ЦИК есть вопросы к символике этой партии.

Таким образом, по состоянию на 16.00 25 января, ЦИК зарегистрировал всего 19 кандидатов в президенты Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.

Источник: Ракурс


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