Сильные снегопады и гололедица: киевлян предупредили об ухудшении погоды на выходных

Киевлян предупредили об ухудшении погоды на выходных. Фото: Depo.Київ - Depo.ua

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Racurs.ua

Сильные снегопады, гололедица и метели ожидаются в эти выходные в Киеве.

Погода в Киеве 26 января будет морозной. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и гололедице на дорогах, порывы ветра будут достигать 7−12 м/с, сообщают в Киевской городской госадминистрации.

Сильные снегопады ожидаются ночью и утром 27 января. Синоптики прогнозируют прирост снежного покрова на 10 см, а также гололедицу первого уровня опасности.

В КГГА обратились к киевлянам с просьбой ограничить пользование собственным транспортом и отдать предпочтение общественному. Также водителей призвали парковать машины в предусмотренных для этого местах, поскольку транспорт, который будет мешать проезду снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

На днях «Ракурс» сообщал о хаосе на дорогах Украины из-за сильных снегопадов. Фотографиями и видео городов в снежном плену активно делились пользователи соцсетей.