Раскаленный асфальт и покрытый льдом самолет: невероятные фото и видео погодных контрастов Австралии и Европы / Фото: Facebook

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Жара в Австралии, где температура воздуха местами прогревается до почти 50 градусов, наносит сокрушительный урон животным и технике. По словам метеоролога Боба Хенсона, вследствие обезвоживания и сильной жары в Австралии погибают дикие животные.

Как сообщают пользователи в Facebook, из-за жары асфальт на австралийских дорогах сильно нагревается и прилипает к шинам автомобилей.

В свою очередь, по информации Severe Weather Europe, в Румынии морозная температура покрыла слоем льда самолеты и автомобили.

Кроме этого, в горах Словакии и Румынии выпал снег и держится морозная погода.

Напомним, в январе адская жара пришла в Австралию. В последний раз небывалая жара фиксировалась на юге страны в 2009 году. Тогда в городе Мельбурн, штат Виктория, столбики термометров показывали 46,4° тепла.