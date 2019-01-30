Главные новости 29 января: стрельба в Николаеве, президентская гонка набирает обороты, правительство отреагировало на январские счета за газ

Сегодня в Николаеве из охотничьего карабина расстреляли двух человек фото: Национальная полиция

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Сегодня у двери Ленинского районного суда Николаева из карабина расстреляли супругов из Одессы. Инцидент произошел около 15.00.

По словам очевидцев, было совершено не менее пяти выстрелов. Стрелявшего в людей мужчину задержали.

Кабинет министров сегодня отреагировал на получение украинцами январских платежек за газ на значительные суммы. В правительстве решили ввести новую норму потребления газа и рекомендовать «Нафтогазу Украины» бесплатно установить счетчики в домах украинцев. Контролем за выполнением этого решения займется Министерство энергетики.

Отмечается, что выполнение этого решения потребует почти 2,5 млрд грн — счетчики нужно установить в помещениях более 3 млн потребителей.

Растет число участников президентских выборов 2019 года. Так, сегодня партия «Видродження» выдвинула кандидатом в президенты Виктора Бондаря. В 2007—2010 годах Бондарь возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, до 2014 года был членом «Партии Регионов».

Кроме того, сегодня документы в ЦИК подал бывший вице-премьер-министр Украины, беспартийный самовыдвиженец Роман Бессмертный.

Центризбирком сегодня зарегистрировал кандидатами в президенты шоумена Владимира Зеленского, бывшего главу СБУ Игоря Смешко и депутата предыдущих созывов Инну Богословскую. Сейчас уже зарегистрировано 26 кандидатов в президенты.

Генпрокурор Юрий Луценко похвастался фотографиями своего сына, сделанными в зоне АТО. По словам Луценко, на это его подвигло заявление еще одного претендента на пост президента — Анатолия Гриценко, который заявил, что война давно бы закончилась, если бы генпрокурор не прятал своего сына от фронта.