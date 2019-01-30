Еще один претендент на кресло главы государства: партия «Возрождение» выдвинула кандидатом в президенты экс-регионала Бондаря

Виктора Бондаря выдвинули кандидатом в президенты. Фото: vidrodzhennya.org.ua

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Виктора Бондаря выдвинули кандидатом на пост президента. Его кандидатуру единогласно поддержали представители партии «Возрождение» на съезде, 30 января.

Сам политик отметил, что у него есть альтернатива политическому популизму, от которого устали украинцы. На съезде выдвинутый кандидат сообщил, что знает, как решить экономические и социальные проблемы государства. Об этом сообщается на сайте политической силы.

Как известно, Виктор Бондарь родом из села Дашковцы Хмельницкой области. В свое время занимал руководящие должности на различных фирмах и предприятиях, был министром транспорта и связи, в 2007—2010 годах возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. Бондарь был народным депутатом в составе Партии регионов, которую покинул в 2014 году.

Напомним, кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что было бы логично объединиться с политиками, которые стоят с ним «на одной ценностной платформе». Экс-глава Минобороны подтвердил, что «держит контакт» с мэром Львова Андреем Садовым.