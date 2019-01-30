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Погода в Украине зимой. Фото: flickr.com

Синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в феврале (ИНФОГРАФИКА)

30 янв 2019, 17:27
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В феврале в Украине ожидают снегопады, а температура воздуха не будет рекордно холодной.

Средняя месячная температура в феврале ожидается 0−5° мороза, на Левобережье и в Карпатах — до 7° мороза. В Крыму синоптики обещают до 1° тепла, что близко к средним многолетним значениям. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Месячное количество осадков прогнозируется в среднем 29−41 мм. В карпатских горах и в Закарпатской области ожидается до 73 мм осадков, а в горах Крыма — до 118 мм. Метеорологи отмечают, что такие показатели в пределах средних многолетних значений.

В феврале абсолютный минимум температуры составил 27−39° мороза, на юге Украины и Закарпатье — 23−34° мороза. Больше всего температура воздуха в феврале поднималась до 12−20° тепла, а в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами «прогревалось» до 24° тепла. Касательно высоты снежного покрова, то в середине и конце февраля насыпает от 5 до 20 см снега, а в Карпатах — до 35 см.

Кроме того, в феврале ожидается геомагнитная буря. По информации центра Физического института имени П. М. Лебедева, 20 февраля встряхнет Землю магнитная буря первого уровня.

Геомагнитная буря ожидается в феврале. Инфографика: tesis.lebedev.ru

Напомним, 31 января в Украине обещают дождливую и теплую погоду. Кроме того, дожди с мокрым снегом ожидаются в Киеве и западных областях Украины.

Источник: Ракурс


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