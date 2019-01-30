https://racurs.ua/n117473-novaya-norma-potrebleniya-i-besplatnye-schetchiki-reakciya-kabmina-na-yanvarskie-scheta-za-gaz.html

Racurs.ua

Кабинет министров примет решение об установлении новой нормы потребления газа и рекомендует «Нафтогазу Украины» бесплатно установить счетчики в домах украинцев.

Такой стала реакция правительства на завышенные счета за потребленный газ, которые в январе пришли миллионам граждан.

«Все должны быть заинтересованы, чтобы четко просчитывать, кто сколько потребляет газа в Украине», — сказал 30 января на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Поэтому правительство намерено принять решение рекомендовать «Нафтогазу Украины» обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа. Выполнение этого решения проконтролирует Министерство энергетики.

Кроме того, правительство решило обновить нормы потребления газа для домохозяйств, использующих его только для приготовления пищи. Предыдущее решение о 3,3 куб. м на одного человека в месяц отменено решением суда.

«Люди получили завышенные в три раза платежки. Мы принимаем новое решение и устанавливаем новую норму — 3,29 куб. м. Платить надо за справедливый объем», — написал в своем Твиттер Гройсман.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» в начале января этого года объяснил увеличение сумм в платежках за газ. Облгазы, контролируемые частными владельцами, обжаловали в суде постановление Кабмина, что позволило им пересмотреть норму потребления газа для тех, у кого не установлен газовый счетчик.

Поэтому для расчетов использовали старое правительственное постановление. Оно предусматривает потребление 10, 18 и 23 кубометров на человека в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки.