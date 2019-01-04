Платежки за газ / Фото: Energetyka24

https://racurs.ua/n116463-zavyshennye-normy-potrebleniya-gaza-v-platejkah-ot-oblgazov-poyavilis-po-resheniu-suda-naftogaz.html

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Суммы в платежках за газ для украинских потребителей выросли в несколько раз, поскольку облгазы обжаловали в суде постановление Кабмина, что позволило им пересмотреть норму потребления газа для тех, у кого не установлен газовый счетчик. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

«В суде облгазы вернули действие старое правительственное постановление по нормативам: почти 10, свыше 18 и даже 23 куба на одного человека в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

Также отмечается, что норма потребления газа выросла втрое, несмотря на переход украинцев на использование электробойлеров, электрочайников и других электроприборов. В то же время облгазы продолжают рассчитывать объемы потребленного газа по старым нормативам.

«В Киеве объем потребления на одного человека (газовая плита) был менее трех кубов на человека. То есть 2,6−2,76, 2,77. Это реальная норма… Необходимо провести технический аудит облгаза, и тогда мы поймем, сколько люди потребляют», — отметил экс-член НКРЭКП по нефтегазовому сектору Юрий Голляк.

В то же время в «Нафтогазе» напомнили, что газовые компании должны устанавливать счетчики бесплатно, ведь услуга уже включена в тариф. Поэтому украинцы могут установить счетчик за свой счет, а потом требовать возмещения от газовой компании, в том числе и с помощью суда.

Напомним, в декабре Большая палата Верховного суда приняла решение по делу потребителей газа против «Криворожгаза», согласно которому признала облгазы обязанными устанавливать счетчики газа своим потребителям. Потребители не обязаны самостоятельно искать источники финансирования покупки указанных приборов учета и работ по их установке, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа.