Платіжки за газ / Фото: Energetyka24

https://racurs.ua/ua/n116463-zavyscheni-normy-spojyvannya-gazu-v-platijkah-vid-oblgaziv-z-yavylysya-cherez-rishennya-sudu.html

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Суми у платіжках за газ для українських споживачів зросли у кілька разів, оскільки облгази оскаржили у суді постанову Кабміну, що дозволило їм переглянути норму споживання газу для тих, у кого не встановлений газовий лічильник. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу України».

«Через суд облгази повернули дію старої урядової постанови з нормативами: майже 10, понад 18 і, а ж 23 куби на одну особу, залежно від наявності централізованого гарячого водопостачання або газової колонки», — йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Також зазначається, що норма споживання газу зросла утричі, не зважаючи на те перехід українців на використання таких приладів, як електробойлери, електрочайники, мікрохвильові печі. Водночас облгази продовжують розраховувати об'єми спожитого газу за старими нормами.

«У Києві обсяг споживання на одного чоловіка з плитою був менше трьох кубів на особу. Тобто 2,6−2,76, 2,77. Це реальна норма… Необхідно провести технічний аудит облгазу, і тоді ми зрозуміємо, скільки люди споживають», — зазначив екс-член НКРЕКП по нафтогазовому сектору Юрій Голляк.

Водночас у «Нафтогазі» нагадали, що газові компанії повинні встановлювати лічильники безкоштовно, адже послуга вже включена в тариф. Тому українці можуть встановити лічильник за власний рахунок, а потім вимагати відшкодування від газової компанії, зокрема й через суд.

Нагадаємо, у грудні Велика палата Верховного суду ухвалила рішення у справі споживачів газу до «Криворіжгазу», відповідно до якого визнала облгази зобов’язаними встановлювати лічильники газу своїм споживачам. Споживачі не зобов’язані відшукувати джерела фінансування вказаних приладів обліку та робіт з їхнього встановлення, оскільки відповідне фінансування уже закладено в тариф на оплату спожитого газу.