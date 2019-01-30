Война подлодок: в США началось производство партии новых ядерных боеголовок / Фото: News Front

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Новая ядерная боеголовка W76−2, созданная по поручению администрации президента США Дональда Трампа, официально запущена в серийное производство. Сборку первой серийной партии W76−2 выполняет техасский завод Pantax. Сборка термоядерных боеголовок будет вестись до конца 2024 финансового года.

Боевые части W76−2 производятся для баллистических ракет Trident II, установленных на подводных лодках. Американские военные получат новую партию оружия до 30 сентября, пишет Defense News.

Разработку W76−2 контролирует Национальная администрация по ядерной безопасности США. Отметим, что Trident — семейство трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на американских подводных лодках.

Ранее демократы критиковали разработку W76−2, заявляя, что в случае ядерного конфликта противник не узнает, какая ракета по нему запущена — с полноценной боевой частью или сниженной мощности, и инициирует масштабный ядерный ответ.

Напомним, СМИ сообщали, что США разрабатывают ядерное оружие для защиты от РФ «в конфликте в Восточной Европе».

Отмечалось, что Пентагон подготовил новый доклад по ядерной политике, предусматривающей разработку модифицированной версии ракеты для подводных лодок Trident D5 с уменьшенной боеголовкой, для сдерживания России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.