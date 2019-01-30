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Санкции против России: из страны ушли около 1300 немецких компаний. Фото: Бизнес консалтинг

Санкции против России: из страны ушли около 1300 немецких компаний

30 янв 2019, 11:55
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Санкции против России привели к уходу из страны около 1300 немецких компаний.

На данный момент в России продолжают работать около 4700 компаний с немецким капиталом, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Блюхеле, передает «Медуза».

Блюхеле также отметил, что в результате ужесточения санкций против России, страну могут покинуть еще ряд немецких компаний. Однако председатель организации, представляющей интересы немецкого бизнеса в России отметил, что вероятность того, что все компании с немецким капиталом покинут страну мала.

Отметим, что первые санкции против России были введены в 2014 году из-за аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе. Санкции касались отдельных компаний и лиц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсудит новые «Азовские санкции» против России.


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