В правительстве сообщили, во сколько обойдется «Нафтогазу» установка бесплатных счетчиков для украинцев

Счетчики газа. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n117491-v-pravitelstve-soobschili-vo-skolko-oboydetsya-naftogazu-ustanovka-besplatnyh-schetchikov-dlya.html

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Установка газовых счетчиков обойдется НАК «Нафтогаз Украины» почти 2,5 млрд грн.

Выполнение поручения Кабинета министров Украины будет финансироваться за средства НАК «Нафтогаз Украины», средства будут учтены в их финансовых показателях. Об этом 30 января журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Насалика, в бесплатных счетчиках газа нуждаются более 3 млн потребителей.

«Сумма, которая обсуждается, примерно равна 2,5 млрд грн. Назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет о почти 3,3 млн потребителей», — отметил он.

Напомним, 30 января правительство на своем заседании отреагировало на завышенные счета за потребленный газ, которые в январе поступили миллионам украинцев. Кабинет министров пообещал принять решение об установлении новой нормы потребления газа и рекомендовал «Нафтогазу Украины» бесплатно установить счетчики в квартирах украинцев. Планируется, что выполнение этого решения проконтролирует Министерство энергетики.