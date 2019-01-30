Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Счетчики газа. Фото: 5 канал

В правительстве сообщили, во сколько обойдется «Нафтогазу» установка бесплатных счетчиков для украинцев

30 янв 2019, 15:16
999

Установка газовых счетчиков обойдется НАК «Нафтогаз Украины» почти 2,5 млрд грн.

Выполнение поручения Кабинета министров Украины будет финансироваться за средства НАК «Нафтогаз Украины», средства будут учтены в их финансовых показателях. Об этом 30 января журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Насалика, в бесплатных счетчиках газа нуждаются более 3 млн потребителей.

«Сумма, которая обсуждается, примерно равна 2,5 млрд грн. Назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет о почти 3,3 млн потребителей», — отметил он.

Напомним, 30 января правительство на своем заседании отреагировало на завышенные счета за потребленный газ, которые в январе поступили миллионам украинцев. Кабинет министров пообещал принять решение об установлении новой нормы потребления газа и рекомендовал «Нафтогазу Украины» бесплатно установить счетчики в квартирах украинцев. Планируется, что выполнение этого решения проконтролирует Министерство энергетики.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше