Вышинскому отказали в отмене ареста

Подозреваемый в государственной измене Кирилл Вышинский. Фото: svoboda.org

https://racurs.ua/n117558-vyshinskomu-otkazali-v-otmene-aresta.html

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Апелляционный суд Херсона отказался отменить решение о продлении ареста главреду РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Соответствующее ходатайство защиты было отклонено во время сегодняшнего судебного заседания.

Адвокат Андрей Доманский пытался обжаловать решение о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене журналиста до 16 февраля, сообщают УНН.

Но суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, чем оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Вышинского до указанной даты.

Доманский сообщил, что 1 февраля суд будет рассматривать вопрос ограничения сроков изучения материалов дела, которое будет слушать в Киеве. Тогда Вышинского, который сейчас находится в одном из херсонских следственных изоляторов, перевезут в столицу.

Как известно, прошлой весной Вышинского задержали в Киеве по подозрению в госизмене в пользу России и незаконном обороте оружия. Тогда суд арестовал его и несколько раз продлевал меру пресечения, в последний раз — 17 января. Согласно предъявленным обвинениям, журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

Между тем в России завели дело на следователя Службы безопасности Украины (СБУ) за якобы преследование Вышинского.