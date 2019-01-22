Арест Вышинского: Россия завела дело на следователя СБУ за якобы преследование журналиста

Дело Кирилла Вышинского. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117112-delo-vyshinskogo-rossiya-obvinila-sledovatelya-sbu-v-presledovanii-glavreda-ria-novosti-ukraina.html

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Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против следователя Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняют в незаконном преследовании главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил пресс-центр СКР.

Сообщается, что СКР в рамках расследования уголовного дела о препятствовании сотрудниками Генпрокуратуры Украины деятельности Вышинского установил, что к якобы преследованию главреда РИА «Новости Украина» причастен начальник следственного отдела Главного управления СБУ Андрей Просняк.

Именно он сообщил Вышинскому о подозрении в государственной измене, хотя, как утверждают в СКР, украинские правоохранители знали, что публикации на сайте «Россия сегодня» обнародовали и другие авторы, не только Вышинский, а также они были еще до начала его работы на этом посту.

Против украинского следователя возбудили дело о препятствовании профессиональной деятельности журналиста и незаконном привлечении к уголовной ответственности.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая после проведения ряда обысков в офисе РИА «Новости Украина». Его подозревают в государственной измене. Как утверждает СБУ, Вышинский работал на Россию в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Напомним, что арест Вышинского Херсонский городской суд продлил еще на месяц.