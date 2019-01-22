Обещанного три года ждут: Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют результаты реформ. Фото: ТСН

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда повысится уровень жизни украинцев и станут ощутимыми результаты реформ.

Во время выступления на праздновании Дня Соборности в Киеве Порошенко заверил украинцев, что самые сложные времена уже прошли и экономический кризис, который вызвала война и российская блокада, уже отступает, сообщает «Украинская правда».

По прогнозам президента, через год или максимум три украинцы почувствуют результаты реформ и внедренных изменений, уровень жизни большей части общества значительно улучшится.

В 2018 году уже произошел ряд положительных изменений: уровень ВВП вырос на 3,4%, инфляция снизилась до 9,8%, а золотовалютные резервы увеличились до 21 млрд евро. Многие показатели достигли своих максимальных отметок за последние пять лет.

В ближайшее время в Украину должны прийти крупные инвестиции, которые смогут ускорить развитие украинской экономики, утверждает глава государства.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины.