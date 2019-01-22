Обіцяного три роки чекають: Порошенко розповів, коли українці відчують результати реформ. Фото: ТСН

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Президент України Петро Порошенко розповів, коли підвищиться рівень життя українців і стануть відчутними результати реформ.

Під час виступу на святкуванні Дня Соборності у Києві Порошенко запевнив українців, що найскладніші часи вже минули і економічна криза, яку спричинила війна та російська блокада, вже відступає, повідомляє «Українська правда».

За прогнозами президента, через рік чи максимум три українці відчують результати реформ та впроваджених змін, рівень життя більшої частини суспільства значно поліпшиться.

У 2018 році вже відбулася низка позитивних змін: рівень ВВП зріс на 3,4%, інфляція знизилася до 9,8%, а золотовалютні резерви зросли до 21 млрд євро. Багато показників досягли своїх максимальних позначок за останні п’ять років.

Найближчим часом до України повинні прийти великі інвестиції, які зможуть прискорити розвиток української економіки, стверджує глава держави.

Нагадаємо, раніше Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання економіки України.