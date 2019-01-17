Дело Вышинского: арест главреда РИА «Новости Украина» продлен еще на месяц

Кирилл Вышинский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n116947-delo-vyshinskogo-arest-glavreda-ria-novosti-ukraina-prodlen-esche-na-mesyac.html

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Арест главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского Херсонский городской суд продлил еще на месяц.

За решеткой Вышинский пробудет как минимум до 16 февраля. Об этом сообщают УНН со ссылкой на его адвоката Игоря Мокина.

В прошлый раз продление меры пресечения Вишенскому суд в Херсоне рассматривал 27 декабря 2018 года. Тогда срок пребывания за решеткой главреда РИА «Новости Украина» был продлен до 27 января этого года.

Вышинского обвиняют в государственной измене и подрывной антиукраинской деятельности — оправдании российской агрессии. По информации следствия, его деятельность финансировалась Россией, ежемесячно он за свою работу получал от страны-агрессора 53 тыс. долл. США.

10 января досудебное расследование по делу Вышинского было завершено, его адвокаты получили материалы уголовного производства для ознакомления.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня у одного из защитников Вышинского — адвоката Андрея Доманского прошли обыски. В Генпрокуратуре уверяют, что обыски не связаны с главредом РИА «Новости Украина» и относятся к делу 2013 года об отчуждении части коммунального имущества Киева.