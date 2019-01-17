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Ракурс
В Китае создали умную ручку для изучения иностранных языков. Фото: gizmochina.com

Создана умная ручка для изучения иностранных языков (ФОТО)

17 янв 2019, 17:37
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В Китае создали умную ручку, которая поможет детям усваивать новые знания.

Разработала ручку с искусственным интеллектом дочерняя компания Xiaomi — Youpin. Устройство сможет прочитать ребенку сказку или рассказать интересные факты, сообщает GizmoChina.

Основной задачей умной ручки Machine Island AI является помощь в изучении языков. Устройство имеет систему оценки произношения, может следить за процессом и оценивать интерес ребенка к той или иной теме. Ручка имеет базу из 20 подтем и словарь из более 2 тыс. слов на китайском и английском языках.

Кроме помощи в изучении языков, умная ручка будет развивать ребенка в пяти направлениях: самообслуживание, социальное, психологическое, когнитивное и логическое мышление.

Новое устройство имеет форму обычной ручки с дизайном в форме медведя в галстуке. Ее корпус изготовлен из силикона, есть отверстие для микрофона, кнопки регулирования громкости и питания, а также порт зарядки USB. Наконечник ручки не имеет чернил и является областью распознавания текста.

Умная ручка поступит в продажу 28 февраля по цене 44 долл. за единицу.

Основной задачей разумной ручки Machine Island AI является помощь в изучении языков. Фото: gizmochina.com

Напомним, ранее компания Moqi представила необычный смартфон, который напоминает игровую консоль PlayStation Vita.


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