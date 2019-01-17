Создана умная ручка для изучения иностранных языков (ФОТО)

В Китае создали умную ручку для изучения иностранных языков. Фото: gizmochina.com

https://racurs.ua/n116945-v-kitae-sozdali-umnuu-ruchku-dlya-izucheniya-inostrannyh-yazykov-foto.html

Racurs.ua

В Китае создали умную ручку, которая поможет детям усваивать новые знания.

Разработала ручку с искусственным интеллектом дочерняя компания Xiaomi — Youpin. Устройство сможет прочитать ребенку сказку или рассказать интересные факты, сообщает GizmoChina.

Основной задачей умной ручки Machine Island AI является помощь в изучении языков. Устройство имеет систему оценки произношения, может следить за процессом и оценивать интерес ребенка к той или иной теме. Ручка имеет базу из 20 подтем и словарь из более 2 тыс. слов на китайском и английском языках.

Кроме помощи в изучении языков, умная ручка будет развивать ребенка в пяти направлениях: самообслуживание, социальное, психологическое, когнитивное и логическое мышление.

Новое устройство имеет форму обычной ручки с дизайном в форме медведя в галстуке. Ее корпус изготовлен из силикона, есть отверстие для микрофона, кнопки регулирования громкости и питания, а также порт зарядки USB. Наконечник ручки не имеет чернил и является областью распознавания текста.

Умная ручка поступит в продажу 28 февраля по цене 44 долл. за единицу.

Напомним, ранее компания Moqi представила необычный смартфон, который напоминает игровую консоль PlayStation Vita.