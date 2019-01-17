Створено розумну ручку для вивчення іноземних мов (ФОТО)

У Китаї створили розумну ручку для вивчення іноземних мов. Фото: gizmochina.com

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У Китаї створили розумну ручку, яка допоможе дітям засвоювати нові знання.

Розробила ручку зі штучним інтелектом дочірня компанія Xiaomi — Youpin. Пристрій зможе прочитати дитині казку або розповісти цікаві факти, повідомляє GizmoChina.

Основною задачею розумної ручки Machine Island AI є допомога у вивчені мов. Пристрій має систему оцінки вимови, може слідкувати за процесом та оцінювати інтерес дитини до тієї чи іншої теми. Ручка має базу з 20 підтем та словник із понад 2 тис. слів китайською та англійською мовами.

Крім допомоги у вивчені мов, розумна ручка розвиватиме дитину в п’яти напрямках: самообслуговування, соціального, психологічного, когнітивного та логічного мислення.

Новий пристрій має форму звичайної ручки з дизайном у формі ведмедя в краватці. Її корпус виготовлено з силікону, є отвір для мікрофону, кнопки з регулювання гучності та живлення, а також порт зарядки USB. Наконечник ручки не має чорнил і є областю розпізнавання тексту.

Розумна ручка надійде у продаж 28 лютого за ціною 44 долл. за одиницю.

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