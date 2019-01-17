Билеты в общественном транспорте Киева будут проверять полицейские

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Билеты в общественном транспорте Киева будут проверять и полицейские. Фото: Високий Замок
Билеты в общественном транспорте Киева будут проверять полицейскиеhttps://racurs.ua/n116940-bilety-v-obschestvennom-transporte-kieva-budut-proveryat-kontrolery-s-policeyskimi.htmlRacurs.ua
К проверке билетов в общественном транспорте Киева привлекут полицейских.
О возобновлении совместных патрулей контролеров и столичных полицейских заявили в пресс-центре коммунального предприятия «Киевпастранс» в Facebook.
Такие меры будут нацелены на защиту пассажиров и контролеров от опасных и агрессивных нарушителей. К тому же, по мнению руководства «Киевпастранса», полицейские помогут справедливо решать конфликтные ситуации.
Причиной возобновления таких совместных патрулей стало нападение на контролера 15 января. В троллейбусе № 27 был обнаружен пассажир, который отказывался показать билет и хотел сбежать. Когда контролер преградил ему дорогу, пассажир начал драться. Нарушителя удалось задержать.
Между тем напомним, что ранее в Киеве троллейбус раздавил мужчину на остановке общественного транспорта.