Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Билеты в общественном транспорте Киева будут проверять и полицейские. Фото: Високий Замок

Билеты в общественном транспорте Киева будут проверять полицейские

17 янв 2019, 17:28
999

К проверке билетов в общественном транспорте Киева привлекут полицейских.

О возобновлении совместных патрулей контролеров и столичных полицейских заявили в пресс-центре коммунального предприятия «Киевпастранс» в Facebook.

Такие меры будут нацелены на защиту пассажиров и контролеров от опасных и агрессивных нарушителей. К тому же, по мнению руководства «Киевпастранса», полицейские помогут справедливо решать конфликтные ситуации.

Причиной возобновления таких совместных патрулей стало нападение на контролера 15 января. В троллейбусе № 27 был обнаружен пассажир, который отказывался показать билет и хотел сбежать. Когда контролер преградил ему дорогу, пассажир начал драться. Нарушителя удалось задержать.

Между тем напомним, что ранее в Киеве троллейбус раздавил мужчину на остановке общественного транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше