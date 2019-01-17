Нардепа Юрия Тимошенко исключили из «Народного фронта»: стала известна причина

Нардепа Юрия Тимошенко исключили из «Народного фронта». Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n116946-nardepa-uriya-timoshenko-iskluchili-iz-narodnogo-fronta-stala-izvestna-prichina.html

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Нардепа Юрия Тимошенко исключили из фракции «Народного фронта». Об этом сегодня, 17 января, сообщил пресс-центр этой политической силы.

Глава «Народного фронта» Максим Бурбак утверждает, что нардепа Тимошенко решили исключить из фракции из-за того, что он неоднократно грубо нарушал дисциплину. Также Тимошенко игнорировал решения, которые принимал «Народный фронт», они касались важных политико-экономических вопросов. Именно это является главными причинами исключения нардепа из фракции, подчеркнул Бурбак.

Но нардеп Леонид Емец на своей странице в Facebook утверждает, что это официальная причина, а настоящая неформальная заключается в том, что Тимошенко хотел баллотироваться в президенты. Он получил деньги на залог и планирует подавать все необходимые документы в ЦВК.

Напомним, что 30 марта именно Юрий Тимошенко стал разработчиком и инициатором регистрации в Раде законопроекта расширяющего ограничения на рекламу пива, алкогольных напитков и табачных изделий. Он предложил запретить использовать в рекламе алкоголя и табака исторических персонажей, представителей военных формирований или любое известное событие.