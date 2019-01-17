Нардепа Юрія Тимошенка виключили з «Народного фронту»: стала відома причина

Нардепа Юрія Тимошенка виключили з «Народного фронту». Фото: Радыо Свобода

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Нардепа Юрія Тимошенка виключили із фракції «Народного фронту». Про це сьогодні, 17 січня, повідомив прес-центр цієї політичної сили.

Голова «Народного фронту» Максим Бурбак стверджує, що нардепа Тимошенка вирішили виключити з фракції через те, що він неодноразово грубо порушував дисципліну. Також Тимошенко ігнорував рішення, які приймав «Народний фронт», вони стосувалися дуже важливих політико-економічних питань. Саме це є найголовнішими причинами виключення нардепа із фракції, наголосив Бурбак.

Але нардеп Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook стверджує, що це офіціальна причина, а справжня неформальна полягає в тому, що Тимошенко хотів балотуватися в президенти. Він отримав гроші на заставу та планує подавати всі необхідні документи до ЦВК.

Нагадаємо, що 30 березня саме Юрій Тимошенко став розробником та ініціатором реєстрації в Раді законопроекту який розширює обмеження на рекламу пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Він запропонував заборонити використовувати в рекламі алкоголю і тютюну історичних персонажів, представників військових формувань або будь-яку відому подію.