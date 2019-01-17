Квитки у громадському транспорті Києва перевірятимуть поліцейські

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Квитки у громадському транспорті Києва перевірятимуть і поліцейські. Фото: Високий Замок
Квитки у громадському транспорті Києва перевірятимуть поліцейськіhttps://racurs.ua/ua/n116940-kvytky-v-gromadskomu-transporti-kyieva-pereviryatymut-kontrolery-z-policeyskymy.htmlRacurs.ua
До перевірки квитків у громадському транспорті Києва залучать поліцейських.
Про відновлення спільних патрулів контролерів і столичних поліцейських заявили у прес-центрі комунального підприємства «Київпастранс» у Facebook.
Такі заходи будуть спрямовані на захист пасажирів і контролерів від небезпечних та агресивних порушників. До того ж, на думку керівництва «Київпастрансу», поліцейські допомагатимуть справедливо вирішувати конфліктні ситуації.
Причиною відновлення спільних патрулів став напад на контролера 15 січня. У тролейбусі № 27 було виявлено пасажира, який відмовлявся показати квиток і хотів утекти. Коли контролер перегородив йому дорогу, пасажир почав битися. Порушника вдалося затримати.
Між тим нагадаємо, що раніше в Києві тролейбус розчавив чоловіка на зупинці громадського транспорту.