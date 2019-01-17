Справа Вишинського: арешт головреда РІА «Новости Украина» продовжено ще на місяць

Кирило Вишинський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n116947-sprava-vyshynskogo-aresht-golovreda-ria-novosty-ukrayna-prodovjeno-sche-na-misyac.html

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Арешт головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишенського Херсонський міський суд продовжив ще на місяць.

За ґратами Вишенський пробуде щонайменше до 16 лютого. Про це повідомляють УНН з посиланням на його адвоката Ігоря Мокіна.

Попереднього разу продовження запобіжного заходу Вишенському суд у Херсоні розглядав 27 грудня 2018 року. Тоді термін перебування за ґратами головреда РІА «Новости Украина» було продовжено до 27 січня цього року.

Вишинського звинувачують у державній зраді та підривній антиукраїнській діяльності — виправдовуванні російської агресії. За інформацією слідства, його діяльність фінансувалася Росією, щомісяця він за свою роботу отримував від країни-агресора 53 тис. дол. США.

10 січня досудове розслідування у справі Вишинського було завершене, його адвокати отримали матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. 17 травня Херсонський міський суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні в одного із захисників Вишинського — адвоката Андрія Доманського відбулися обшуки. У Генпрокуратурі запевняють, що обшуки не пов’язані з головредом РІА «Новости Украина» і стосуються справи 2013 року щодо відчуження частини комунального майна Києва.