Путин обещает «защищать» свободу вероисповедания в Украине

Владимир Путин (справа), фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n117557-putin-obeschaet-zaschischat-svobodu-veroispovedaniya-v-ukraine.html

Racurs.ua

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возглавляемая им страна «оставляет за собой право» реагировать на ситуацию с церковными делами в Украине и «защищать свободу вероисповедания».

Такое заявление он сделал сегодня во время торжеств по поводу десятой годовщины интронизации (возведения на патриаршую кафедру) действующего московского патриарха Кирилла, сообщает агентство ТАСС.

Интронизация Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года, главой Русской православной церкви был избран на Поместном соборе 27 января 2009 года.

По словам Путина, российские власти считают «абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела».

«Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране», — заявил российский президент.

В своем выступлении Путин также сравнил украинскую власть с «безбожниками прошлого века, которые выгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей».

Напомним, сегодня в Украине вступил в силу закон, регулирующий процесс изменения подданства религиозной общины. Ожидается, что этот закон значительно облегчит процесс перехода православных церковных общин в новосозданную Православную церковь Украины.