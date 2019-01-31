Главные новости за 31 января: новый лидер президентских рейтингов, покушения на Порошенко и признание Гуайдо Европарламентом

Новая социология президентских выборов, фото — Главред

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Racurs.ua

В последний день января социологическая служба «Рейтинг» опубликовала новый президентский рейтинг. Его возглавил шоумен Владимир Зеленский (19%). Второе место у Юлии Тимошенко (18,2%), а третье — у действующего президента Петра Порошенко (15,1%).

Социологи отметили рост рейтингов Зеленского и Порошенко. а также незначительную потерю позиций Тимошенко. Зеленского больше всего поддерживают избиратели южных и восточных областей, на Донбассе лидирует Юрий Бойко, в центральных и северных регионах — Тимошенко, а действующий глава государства — лидер симпатий на Галичине.

Что касается политических партий, то рейтинг возглавляет «Батькивщина» — в декабре за нее готовы были проголосовать 17% опрошенных. Далее следуют политическая сила «Слуга народа» (11%), БПП (10%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Гражданская позиция» (по 8%), Радикальная партия (7%).

Управление государственной охраны рассказало об 11 покушениях на президента, которые удалось предотвратить в прошлом году. Руководитель госохраны Валерий Гелетей заявил, что сотрудники УГО во время охраны первых лиц страны сотрудничают со Службой безопасности Украины, полицией и разведкой.

Продолжается политический кризис в Венесуэле. Европарламент сегодня признал оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Национальное собрание — единственным законным демократически избранным органом власти Венесуэлы. Это решение должен официально утвердить Совет Европейского Союза.

Сегодня же в Москву из столицы Венесуэлы Каракаса прибыл самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines. Подозревают, что им могли вывезти часть золотого запаса этой южноамериканской страны. Оппозиция утверждала, что Центробанк Венесуэлы планирует вывезти за пределы страны самолетом 20 т золота (20% запасов страны).