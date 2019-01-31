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Ракурс
Покушения на Порошенко. Фото: censor.net.ua

Покушения на Порошенко: охрана президента сообщила, сколько нападений предотвратила в 2018 году

31 янв 2019, 15:01
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Управление государственной охраны (УГО) в 2018 году смогло предотвратить 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил руководитель госохраны Валерий Гелетей в интервью «UA: Українське радіо».

Он заявил, что сотрудники УГО тесно сотрудничают со Службой безопасности Украины (СБУ), полицией и разведкой в процессе подготовки к любым мероприятий с участием большого количества людей. Особо серьезная подготовка к мероприятиям, в которых будут участвовать первые лица государства.

Перед тем как начать мероприятие, устанавливают рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также на месте всегда работают кинологические группы.

Охрана президента также отслеживает все случаи нападений на глав государств и других политических лидеров, которые происходят в мире. Тщательно изучаются недостатки охранной системы первых лиц государства, механизм совершения преступления, а также, почему охрана не смогла предотвратить нападение.

Ранее сообщалось, что на депутата от «Батькивщины» совершено покушение в Кривом Роге. Неизвестные вечером сильно избили политика металлической трубой.


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