Соцопрос показал, какие политические силы пройдут в состав Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

Соцопрос. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/n117536-socopros-pokazal-kakie-politicheskie-sily-proydut-v-sostav-verhovnoy-rady-infografika.html

Racurs.ua

Результаты социологического исследования свидетельствуют, что в состав Верховной Рады девятого созыва прошли бы шесть политических партий.

О партиях, которые набирают более 5% голосов избирателей, проинформировала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос общественного мнения для Центра исследований Международного республиканского института.

За партию «Батькивщина» в декабре были готовы проголосовать 17% опрошенных, за политическую силу «Слуга народа» — 11% респондентов. За БПП готовы голосовать 10% избирателей, а за «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «Гражданскую позицию» — по 8% украинцев. Радикальную партию поддерживают 7% опрошенных.

За партию УКРОП проголосовали бы 4% респондентов, а 3% отдали бы голоса за силы «Самопомощь» и «Наши».

Соцопрос длился с 13 по 27 декабря, всего опросили 2 тыс. 500 украинцев в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2%, частота ответов — 62,7%.

Напомним, в начале января был сформирован рейтинг кандидатов в президенты, который обнародовали Украинский институт социальных исследований совместно с центром «Социальный мониторинг». Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко оказалась на первом месте.