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Соцопрос. Фото: Joinfo

Соцопрос показал, какие политические силы пройдут в состав Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

31 янв 2019, 13:18
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Результаты социологического исследования свидетельствуют, что в состав Верховной Рады девятого созыва прошли бы шесть политических партий.

О партиях, которые набирают более 5% голосов избирателей, проинформировала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос общественного мнения для Центра исследований Международного республиканского института.

За партию «Батькивщина» в декабре были готовы проголосовать 17% опрошенных, за политическую силу «Слуга народа» — 11% респондентов. За БПП готовы голосовать 10% избирателей, а за «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «Гражданскую позицию» — по 8% украинцев. Радикальную партию поддерживают 7% опрошенных.

Лидируют «Батькивщина» и «Слуга народа». Инфографика: Международный республиканский институт

За партию УКРОП проголосовали бы 4% респондентов, а 3% отдали бы голоса за силы «Самопомощь» и «Наши».

Соцопрос длился с 13 по 27 декабря, всего опросили 2 тыс. 500 украинцев в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2%, частота ответов — 62,7%.

На выборах в парламент будет голосовать большая половина избирателей. Инфографика: Международный республиканский институт

Напомним, в начале января был сформирован рейтинг кандидатов в президенты, который обнародовали Украинский институт социальных исследований совместно с центром «Социальный мониторинг». Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко оказалась на первом месте.

Источник: Ракурс


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