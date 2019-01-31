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Ракурс
Золотой запас Венесуэлы могли вывезти самолетом, фото: jetphotos.com

Золотой запас Венесуэлы могли перевезти в Москву на самолете — СМИ

31 янв 2019, 13:53
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В Москву из столицы Венесуэлы Каракаса прибыл самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, на котором, как подозревают, могли вывезти часть золотого запаса этой южноамериканской страны.

Самолет вылетел из Каракаса 30 января, в Москву прибыл спустя 11 часов полета. Об этом свидетельствуют данные сервиса слежения за самолетами Flight Radar.

О том, что Центробанк Венесуэлы планирует вывезти за пределы страны самолетом 20 т золота, что составляет 20% запасов страны, ранее заявлял депутат венесуэльского парламента Хосе Герра, сообщает «Радио Свобода».

Источники агентства Bloomberg подтверждают факт отгрузки Центробанком 20 т золота.

Российский самолет прибыл в столицу Венесуэлы 29 января. Однако официальные представители Венесуэлы и России отрицают факт этого рейса.

В то же время российское издание «Новая газета» смогло связаться с представителями Nordwind Airlines, которые подтвердили, что Boeing 777 этой авиакомпании действительно прибыл в Каракас, этот полет осуществлялся без пассажиров.

Напомним, недавно США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos De Venezuela SA (PDVSA).


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