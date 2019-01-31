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Золотой запас Венесуэлы могли вывезти самолетом, фото: jetphotos.com
Золотой запас Венесуэлы могли перевезти в Москву на самолете — СМИhttps://racurs.ua/n117539-zolotoy-zapas-venesuely-mogli-perevezti-v-moskvu-samoletom-smi.htmlRacurs.ua
В Москву из столицы Венесуэлы Каракаса прибыл самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, на котором, как подозревают, могли вывезти часть золотого запаса этой южноамериканской страны.
Самолет вылетел из Каракаса 30 января, в Москву прибыл спустя 11 часов полета. Об этом свидетельствуют данные сервиса слежения за самолетами Flight Radar.
О том, что Центробанк Венесуэлы планирует вывезти за пределы страны самолетом 20 т золота, что составляет 20% запасов страны, ранее заявлял депутат венесуэльского парламента Хосе Герра, сообщает «Радио Свобода».
Источники агентства Bloomberg подтверждают факт отгрузки Центробанком 20 т золота.
Российский самолет прибыл в столицу Венесуэлы 29 января. Однако официальные представители Венесуэлы и России отрицают факт этого рейса.
В то же время российское издание «Новая газета» смогло связаться с представителями Nordwind Airlines, которые подтвердили, что Boeing 777 этой авиакомпании действительно прибыл в Каракас, этот полет осуществлялся без пассажиров.
Напомним, недавно США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos De Venezuela SA (PDVSA).