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Масштабный пожар в Варшаве: горит торговый центр / Фото: tvnwarszawa.tvn24.pl
Масштабный пожар в Варшаве: горит торговый центр (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117538-masshtabnyy-pojar-v-varshave-gorit-torgovyy-centr-foto-video.htmlRacurs.ua
Масштабный пожар в Варшаве вспыхнул сегодня на территории торгового центра в зале длиной около 150 м и шириной 20 м. Как отмечают правоохранители, пока нет информации о пострадавших.
Инцидент произошел в здании по улице Annopol 3. Информацию о пожаре спасатели получили в 8.23 по местному времени. Эпицентр возгорания находится на территории склада, где, среди прочего, хранились продукты питания и алкоголь. В полиции отметили, что огонь распространился очень быстро, сообщает RMF FM и другие СМИ Польши.
«Все службы, включая десятки автомобилей пожарной охраны, немедленно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуированы все сотрудники», — говорится в сообщении.
Конструкции большого зала, где вспыхнул пожар, частично рухнули. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, ранее в январе «Ракурс» сообщал, что недавно вспыхнул пожар в одном из исторических зданий, расположенных в правительственном квартале Киева.