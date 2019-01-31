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Ракурс
Масштабный пожар в Варшаве: горит торговый центр / Фото: tvnwarszawa.tvn24.pl

Масштабный пожар в Варшаве: горит торговый центр (ФОТО, ВИДЕО)

31 янв 2019, 13:40
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Масштабный пожар в Варшаве вспыхнул сегодня на территории торгового центра в зале длиной около 150 м и шириной 20 м. Как отмечают правоохранители, пока нет информации о пострадавших.

Инцидент произошел в здании по улице Annopol 3. Информацию о пожаре спасатели получили в 8.23 по местному времени. Эпицентр возгорания находится на территории склада, где, среди прочего, хранились продукты питания и алкоголь. В полиции отметили, что огонь распространился очень быстро, сообщает RMF FM и другие СМИ Польши.

«Все службы, включая десятки автомобилей пожарной охраны, немедленно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуированы все сотрудники», — говорится в сообщении.

Конструкции большого зала, где вспыхнул пожар, частично рухнули. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, ранее в январе «Ракурс» сообщал, что недавно вспыхнул пожар в одном из исторических зданий, расположенных в правительственном квартале Киева.


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