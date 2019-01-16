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Ракурс
Ликвидация пожара на улице Грушевского, фото: ГСЧС

Пожар в правительственном квартале Киева ликвидировали (ФОТО, ВИДЕО)

16 янв 2019, 20:28
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Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, который сегодня вспыхнул на крыше в отселенном трехэтажном здании на улице Грушевского в Киеве.

Сообщение о возгорании поступило к пожарным в 15.21, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь быстро распространялся, и прежде, чем его удалось локализовать в 16.46, пожар охватил площадь 700 кв. м. Этому способствовала особенность дома — деревянные перекрытия, а также плотная застройка, которая не позволяла добраться до места пожара всей необходимой технике. Существовала угроза распространения огня на соседнее здание, из которого пришлось эвакуировать 12 человек. Тушение пожара осуществлялось одновременно с трех направлений.

В 18.54 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, огонь не перекинулся на расположенные рядом дома.

Для борьбы с возгоранием привлекались 16 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Напомним, дом, в котором сегодня вспыхнул пожар, расположен вблизи гостиницы «Днепр» по адресу Грушевского, 4б. Этот 150-летний дом несколько лет назад стал причиной противостояния застройщиков и активистов, выступавших за сохранение исторического памятника.

Источник: Ракурс


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