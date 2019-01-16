Пожежу в урядовому кварталі Києва ліквідували (ФОТО, ВІДЕО)

Ліквідація пожежі на вулиці Грушевського, фото: ДСНС

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Racurs.ua

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу, яка сьогодні спалахнула на даху у відселеній триповерховій будівлі на вулиці Грушевського в Києві.

Повідомлення про займання надійшло до вогнеборців о 15.21, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогонь швидко поширювався, і перш, ніж його вдалося локалізувати о 16.46, пожежа охопила площу 700 кв. м. Цьому сприяла особливість будинку — дерев’яні перекриття, а також щільна забудова, котра не дозволяла дістатися до місця пожежі усій необхідній техніці. Існувала загроза поширення вогню на сусідню будівлю, з якої довелося евакуювати 12 людей. Гасіння пожежі здійснювалося відразу з трьох напрямків.

О 18.54 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає, вогонь не перекинувся на розташовані поряд будинки.

Для боротьби із займанням залучалися 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, будинок, в якому сьогодні спалахнула пожежа, розташований поблизу готелю «Дніпро» за адресою Грушевського, 4б. Цей 150-річний будинок кілька років тому став причиною протистояння забудовників та активістів, які виступали за збереження історичної пам’ятки.